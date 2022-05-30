Неймар назвал проблему Месси в ПСЖ
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился мнением о проблемах аргентинского форварда парижан Лионеля Месси.
"Лео довольно сложно адаптироваться в ПСЖ, так как он долго выступал за "Барселону". Нелегко привыкнуть к новой команде и новому городу. Здесь другой язык и много других непростых моментов. Кроме того, партнеры не понимают стиль игры Месси. Все это мешает ему", - приводит слова Неймара Goal.com.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Неймар обозначил свои цели на следующий сезон. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 мая
-
Нагельсманн определился с позицией для Мане в "Баварии"
-
"Новый Погба" перешел из киевского "Динамо" в немецкий клуб
-
"Валенсия" уволила президента, который угрожал убить лидера команды
-
ПСЖ выкупил трансфер защитника "Спортинга"
-
Месси высказался о победе "Реала" в Лиге чемпионов
-
Виллиан хочет вернуться в Европу
-
Неймар назвал проблему Месси в ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить Канте
-
"Рома" Моуринью усилилась вратарем "Бенфики"
-
Месси и Роналду не попали в сборную сезона по версии Goal
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить таланта "Аякса"
-
Месси рассказал, как на него повлиял коронавирус
-
"Челси" нацелился на защитника ПСЖ
-
"Реал" нацелился на американского таланта
-
Украина назвала состав на матч с Шотландией в стыках ЧМ-2022
-
Месси назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Агент Ваноли высказался о возможном уходе тренера из "Спартака"
-
Лукаку проведет переговоры с "Интером"
-
Руководитель "Баварии" прокомментировал слова Левандовски о желании уйти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13