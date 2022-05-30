Неймар назвал проблему Месси в ПСЖ

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Неймар назвал проблему Месси в ПСЖ

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился мнением о проблемах аргентинского форварда парижан Лионеля Месси.

"Лео довольно сложно адаптироваться в ПСЖ, так как он долго выступал за "Барселону". Нелегко привыкнуть к новой команде и новому городу. Здесь другой язык и много других непростых моментов. Кроме того, партнеры не понимают стиль игры Месси. Все это мешает ему", - приводит слова Неймара Goal.com.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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