Неймар наконец решился на смену клуба

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Неймар наконец решился на смену клуба

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Неймар все же согласился на смену клуба.

Как  сообщает журналист Адриан Гренье, опытный футболист не чувствует себя комфортно в команде.

Ранее стало известно, что парижане не планируют удерживать бразильца в команде и готовы отпустить его этим летом. В то же время говорилось, что сам Неймар намерен остаться в "ПСЖ".

Неймар выступает за команду из Парижа с 2017 года. В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.

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