Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может вернуться в "Барселону", сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, агент футболиста предложил каталонскому клубу подписать его клиента за 50 миллионов евро. "Барселона" может рассмотреть этот вариант, если не сумеет купить форварда "Баварии" Роберта Левандовски. Напомним, что бразилец ранее выступал за каталонцев с 2013 по 2017 года.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Неймар может перейти в "Ювентус". | https://dailysports.net