Неймар может покинуть ПСЖ

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Неймар может покинуть ПСЖ

Фото: твиттер Неймара\Автор неизвестен 

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может сменить клубную прописку, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, в том случае, если парижанам поступит заманчивое предложение о покупке бразильца, то они будут не против расстаться с ним.

Отмечается, что сам Неймар при этом хотел бы остаться и считает, что еще может прибавить.

Напомним, что ПСЖ купил нападающего у "Барселоны" за 222 миллиона евро в 2017 году, а его нынешний контракт с парижанами рассчитан до лета 2025 года.

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