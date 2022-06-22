Неймар может перейти в топ-клуб Серии А

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно по просьбе главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Впрочем, проблемой может оказаться высокая зарплата бразильца, который получает порядка 30 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что парижане готовы избавиться от игрока летом.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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