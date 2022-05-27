Неймар может перейти в топ-клуб АПЛ

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать форварда, если получит интересное предложение.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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