Неймар может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Теги псжманчестер юнайтеднеймар

Неймар может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру футболиста в качестве возможной замены португальскому форварду Криштиану Роналду, который хочет сменить команду. Также Неймаром интересуется "Ньюкасл". Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются "Челси" и "Ювентус", а также его предложили "Барселоне".

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов значительно увеличить предложение по де Йонгу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов