Неймар может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру футболиста в качестве возможной замены португальскому форварду Криштиану Роналду, который хочет сменить команду. Также Неймаром интересуется "Ньюкасл". Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются "Челси" и "Ювентус", а также его предложили "Барселоне".

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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