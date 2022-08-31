Неймар может перейти в "Челси"

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Неймар может перейти в "Челси"

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара предложили "Челси", сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, французский клуб готов продать футболиста, но он не хочет менять клуб. Кроме того, приобрести форварда будет непросто из-за его высокой цены.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ пять матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Челси" купил молодого француза за 82 млн евро. | https://dailysports.net
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