Неймар и Мбаппе заключили соглашение ради ПСЖ

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Нападающие "Пари Сен-Жермен" Неймар и Килиан Мбаппе заключили мирное соглашение ради команды, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, футболисты приняли решение, что их конфликт не должен повлиять на игру французского клуба. Поэтому они решили "заморозить" конфликт.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 11 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе девять забитых мячей в 10 поединках.

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