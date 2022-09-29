Неймар и Мбаппе заключили соглашение ради ПСЖ
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Нападающие "Пари Сен-Жермен" Неймар и Килиан Мбаппе заключили мирное соглашение ради команды, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, футболисты приняли решение, что их конфликт не должен повлиять на игру французского клуба. Поэтому они решили "заморозить" конфликт.
В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 11 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе девять забитых мячей в 10 поединках.
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