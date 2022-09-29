Неймар и Мбаппе заключили соглашение ради ПСЖ

Теги псжнеймаркилиан мбаппе

Неймар и Мбаппе заключили соглашение ради ПСЖ

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Нападающие "Пари Сен-Жермен" Неймар и Килиан Мбаппе заключили мирное соглашение ради команды, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, футболисты приняли решение, что их конфликт не должен повлиять на игру французского клуба. Поэтому они решили "заморозить" конфликт.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 11 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе девять забитых мячей в 10 поединках.

Не пропустите: Неймар пожаловался на отношение арбитров. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 29 сентября

Главные новости дня: 29 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов