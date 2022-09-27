Неймар хочет побить "вечный" рекорд Пеле

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Неймар хочет побить "вечный" рекорд Пеле

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что он намерен побить рекорд легендарного Пеле по числу голов за сборную Бразилии.

"Дай Бог… Я надеюсь побить рекорд Пеле. Я попрошу партнеров по команде помочь мне, чтобы я наконец-то сделал это", - приводит слова Неймара Téléfoot.

Пеле играл за сборную Бразилии с 1957 по 1971 годы и забил 77 голов в 92 матчах. Неймар выступает за национальную сборную с 2010 года. На его счету 74 забитых мяча в 120 поединках.

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