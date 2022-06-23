Неймар автоматически продлит контракт с "ПСЖ"

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Контракт Неймара с "ПСЖ" будет автоматически продлен до 2027 года.

Опция будет активирована 1 июля, о чем сообщает L’Equipe.

Напомним, что только в прошлом году парижане продлили контракт с Неймаром до 2025 года. 1 июля 2021 года договор автоматически продлился до 2026 года, а 1 июля 2022 года соглашение будет пролонгировано до лета 2027-го.

При этом родственники футболиста говорят, что бразилец не собирается покидать команду.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 голов и отдал 8 передач в 28 играх за команду.

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