Неста рассказал, как защитники могут остановить Холанда

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Легенда сборной Италии и "Милана" Алессандро Неста считает, что он смог бы сдержать форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

"Я мог бы играть, да. Потому что я играл против Роналдо, бразильца. Холанд очень хорош, но Роналдо был особенным. Я играл против Месси и Роналду, но бразилец Роналдо для меня был особенным.

Я бы старался держаться поближе к нему. Когда он начинает забег… Я бы попытался заблокировать его. Если дать ему слишком много пространства – вам конец", - сказал он.

Напомним, что в 8 матчах АПЛ норвежец забил 14 голов.

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