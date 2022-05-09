Нерес перейдет из "Шахтера" в "Бенфику"
Фото: твиттер Нереса\Автор неизвестен
"Бенфика" договорилась с "Шахтером" о трансфере бразильского вингера Давида Нереса, сообщает издание A Bola.
По информации источника, переговоры прошли в положительном ключе и стороны довольно быстро пришли к согласию. В этом помогли не только хорошие отношение, но и задолженность "горняков" перед лиссабонским клубом за трансфер Педриньо.
Отмечается, что теперь "Бенфике" нужно согласовать условия личного контракта с Нересом. "Орлы" хотят, что бразилец пошел на уступки, так как не планирует платить ему более трех миллионов евро.
Окончательный ответ ожидается уже на этой неделе.
Также не пропустите: "Интер" повесил ценник на Лаутаро. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Клопп прокомментировал слова Гвардиолы о том, за "Ливерпуль" болеет вся Англия
-
Хави высказался о контракте Дембеле
-
Джеррард назвал "Ливерпуль" лучшей командой мира
-
Нерес перейдет из "Шахтера" в "Бенфику"
-
Хави считает, что у "Барселоны" сейчас нет замены Бускетсу
-
Эдегор поделился мнением о возможности попасть в Лигу чемпионов с "Арсеналом"
-
Хави прокомментировал вероятный переход Холанда в "Манчестер Сити"
-
Генич высказался о будущем Слуцкого в "Рубине"
-
1
Стало известно, почему "Реал" отказался от Холанда
-
"Интер" повесил ценник на Лаутаро
-
Левандовски остается приоритетом для "Барселоны"
-
Педри хочет играть под "номером Иньесты" в "Барселоне"
-
Аллегри в любом случае останется в "Ювентусе"
-
Анчелотти рассказал о планах на состав перед финалом ЛЧ
-
Будущее Роналду в "Манчестер Юнайтед" зависит от тен Хага
-
Депай выставлен на трансфер
-
Погба отказался от "Манчестер Сити". Осталось три варианта
-
Гвардиола высказался по поводу травм в обороне "Манчестер Сити"
-
Антон Миранчук хочет вновь воссоединиться с братом
-
Источник: "Сити" согласовал трансфер Холанда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14