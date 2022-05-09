Нерес перейдет из "Шахтера" в "Бенфику"

Фото: твиттер Нереса\Автор неизвестен

"Бенфика" договорилась с "Шахтером" о трансфере бразильского вингера Давида Нереса, сообщает издание A Bola.

По информации источника, переговоры прошли в положительном ключе и стороны довольно быстро пришли к согласию. В этом помогли не только хорошие отношение, но и задолженность "горняков" перед лиссабонским клубом за трансфер Педриньо.

Отмечается, что теперь "Бенфике" нужно согласовать условия личного контракта с Нересом. "Орлы" хотят, что бразилец пошел на уступки, так как не планирует платить ему более трех миллионов евро.

Окончательный ответ ожидается уже на этой неделе.

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