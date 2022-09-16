Неожиданный лидер: названо имя лучшего тренера АПЛ в августе

Фото: твиттер "Арсенала"\Автор неизвестен

Наставник "Арсенала" Микель Артета признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

Под руководством 40-летнего специалиста лондонский клуб неожиданно выиграл все пять матчей августа в АПЛ.

Также на награду лучшему тренеру месяца претендовали Пеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Антонио Конте из "Тоттенхэма", Грэм Поттер из "Брайтона" и Марку Силва из "Фулхэма".

Интересно, что для Артеты эта награда уже третья по счету. До этого его признавали лучшим тренером АПЛ в сентябре 2021 года и в марте 2022 года.

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