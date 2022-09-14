Неизвестные ограбили дом Мюллера, пока он играл с "Барселоной"

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Неизвестные ограбили дом Мюллера, пока он играл с "Барселоной"

Фото: твиттер Томаса Мюллера\Автор неизвестен

Неизвестные ограбили дом форварда "Баварии" Томаса Мюллера.

Ограбление произошло во время матча с "Барселоной" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, преступники вынесли из дома наличные деньги и драгоценности на шестизначную сумму.

Личность грабителей пока не установлена, но полиция уже занимается расследованием.

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