Недвед назвал причины ухода Дибалы из "Ювентуса"
Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен
Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед рассказал о причинах ухода из команды аргентинского нападающего Пауло Дибалы.
"Мы провели всестороннюю оценку футболиста, изучили, что он дает нам на поле и за его пределами, рассмотрели его вклад в наш проект.
Очевидно, у него очень высокие запросы, и это понятно, ведь он прекрасный футболист. Но мы чувствовали, что не готовы удовлетворить их, так что естественно, что наши пути расходятся.
Но это не означает, что он не отличный игрок", – сказал Недвед.
Напомним, что контракт Дибалы с "Юве" рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что игрок перейдет в миланский "Интер".
Также не пропустите: Гвардиола высказался о подписании Холанда. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Валенсия" хочет улучшить контракт грузинского вратаря
-
Конте высказался о работе Гвардиолы в "Манчестер Сити"
-
"Бавария" продаст Левандовского
-
"Реал" может подписать Мукоко из "Боруссии"
-
Жиго высказался о важности Кубка России для "Спартака"
-
Перишич высказался о своем будущем в "Интере"
-
"Челси" интересуется защитником "Барселоны"
-
Официально: Nike прекратили сотрудничество со "Спартаком"
-
Тухель прокомментировал разгром "Лидса"
-
"Барселона" не продаст тер Штегена
-
"Я лучший в мире". Салах высказался о своей игре
-
"Барселона" выставила ценник на де Йонга
-
Аллегри высказался о сезоне "Ювентуса" без трофеев
-
Индзаги прокомментировал победу в Кубке Италии
-
Хави считает, что "Барселона" не найдет замену Дембеле
-
Лука Каттани рассказал о выкупе Мартинса у "Янг Бойз"
-
Де Брюйне высказался о своем покере в ворота "Вулверхэмптона"
-
Симеоне прокомментировал 10-й подряд выход в Лигу чемпионов
-
Кьеллини анонсировал свой уход из "Ювентуса"
-
Недвед назвал причины ухода Дибалы из "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17