Недвед назвал причины ухода Дибалы из "Ювентуса"

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед рассказал о причинах ухода из команды аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

"Мы провели всестороннюю оценку футболиста, изучили, что он дает нам на поле и за его пределами, рассмотрели его вклад в наш проект.

Очевидно, у него очень высокие запросы, и это понятно, ведь он прекрасный футболист. Но мы чувствовали, что не готовы удовлетворить их, так что естественно, что наши пути расходятся.

Но это не означает, что он не отличный игрок", – сказал Недвед.

Напомним, что контракт Дибалы с "Юве" рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что игрок перейдет в миланский "Интер".

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