Недвед может покинуть "Ювентус"
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед может покинуть клуб, сообщает Il Messaggero.
По сведениям источника, чешский специалист стал единственным из руководителей, кто предложил уволить главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Остальные члены совета директоров данное предложение не поддержали.
50-летний Недвед работает в структуре "Ювентуса" с 2010 года. В октябре 2015 года он был назначен на пост вице-президента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17