Не только Пьянич: ведущие игроки боснийской сборной не хотят играть с Россией
Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен
Целая группа футболистов сборной Боснии и Герцеговины отказывается играть товарищеский матч против России.
Как сообщает N1, ведущие игроки команды подтвердили изданию, что не откликнутся на вызов в сборную на матч против россиян.
Напомним, что игра России и Боснии в Санкт-Петербурге запланирована на 19 ноября.
Напомним, что ранее ФИФА отстранила Россию от всех международных турниров.
Читайте: Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией | https://dailysports.net
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