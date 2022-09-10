Не только Пьянич: ведущие игроки боснийской сборной не хотят играть с Россией

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Целая группа футболистов сборной Боснии и Герцеговины отказывается играть товарищеский матч против России.

Как сообщает N1, ведущие игроки команды подтвердили изданию, что не откликнутся на вызов в сборную на матч против россиян.

Напомним, что игра России и Боснии в Санкт-Петербурге запланирована на 19 ноября.

Напомним, что ранее ФИФА отстранила Россию от всех международных турниров.

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