Не Роналду: в "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона
Фото: твиттер Давида Де Хеа/Автор неизвестен
Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признан лучшим игроком команды по итогам сезона по версии одноклубников, сообщается на официальном сайте английского клуба.
В завершившемся сезоне де Хеа семь раз признавался лучшим игроком матча. Столько же подобных наград у португальского форварда Криштиану Роналду. Кроме того, у испанца три награды лучшему игроку "МЮ" по итогам месяца.
31-летний де Хеа в завершившемся сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах и пропустил 66 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
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|Ливерпуль
|27
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|27
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|3
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18