Не Роналду: в "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона

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Не Роналду: в "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона

Фото: твиттер Давида Де Хеа/Автор неизвестен

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признан лучшим игроком команды по итогам сезона по версии одноклубников, сообщается на официальном сайте английского клуба.

В завершившемся сезоне де Хеа семь раз признавался лучшим игроком матча. Столько же подобных наград у португальского форварда Криштиану Роналду. Кроме того, у испанца три награды лучшему игроку "МЮ" по итогам месяца.

31-летний де Хеа в завершившемся сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах и пропустил 66 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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