Не Роналду: в "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сентября
Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте сообщила, что лучшим игроком команды по итогам сентября признан датский полузащитник Кристиан Эриксен.
Эриксен занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 62 процента голосов. В борьбе за награду датчанин опередил английского полузащитника Джейдона Санчо (28%) и французского защитника Рафаэля Варана (10%).
В сентябре 30-летний Эриксен провел за манкунианцев 4 матча и отдал 2 голевые передачи.
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"Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд по зарплатам игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18