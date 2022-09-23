Не Роналду: в "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сентября

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте сообщила, что лучшим игроком команды по итогам сентября признан датский полузащитник Кристиан Эриксен.

Эриксен занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 62 процента голосов. В борьбе за награду датчанин опередил английского полузащитника Джейдона Санчо (28%) и французского защитника Рафаэля Варана (10%).

В сентябре 30-летний Эриксен провел за манкунианцев 4 матча и отдал 2 голевые передачи.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд по зарплатам игроков. | https://dailysports.net