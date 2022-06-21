"Не от большого ума": Широков встал на защиту Рыбуса

Фото: твиттер Мацея Рыбуса/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной России Роман Широков отреагировал на новость о том, что Польский футбольный союз наказал полузащитника "Спартака" Мацея Рыбуса за переход в московский клуб.

Как известно, теперь футболист не будет вызываться в национальную сборную и пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

"В европейских странах туго немного с мозговым штурмом. Для них, наверное, нормальная ситуация. А для других стран мира — нет. Эти же страны говорят о спорте вне политики? Да, вне политики. Вне их политики только, не от большого ума", — сказал Широков "Чемпионату".

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