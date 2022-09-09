Не Левандовски: в Ла Лиге выбрали лучшего игрока августа

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Лучшим футболистом чемпионата Испании в августе признан нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

В борьбе за награду форвард обошел Роберта Левандовски ("Барселона"), Яго Аспаса ("Сельта"), Винисиуса Жуниора ("Реал"), Херонимо Рульи ("Вильярреал"), Эсекьеля Авилу ("Осасуна") и Ли Кан Ина ("Мальорка").

В августе 29-летний Иглесиас провел три матча и забил четыре гола.

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