Не Левандовски: в Ла Лиге выбрали лучшего игрока августа

Теги бетисборха иглесиас

Не Левандовски: в Ла Лиге выбрали лучшего игрока августа

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Лучшим футболистом чемпионата Испании в августе признан нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

В борьбе за награду форвард обошел Роберта Левандовски ("Барселона"), Яго Аспаса ("Сельта"), Винисиуса Жуниора ("Реал"), Херонимо Рульи ("Вильярреал"), Эсекьеля Авилу ("Осасуна") и Ли Кан Ина ("Мальорка").

В августе 29-летний Иглесиас провел три матча и забил четыре гола.

Не пропустите: "Барселона" подаст в суд на "Атлетико" из-за Гризманна. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 9 сентября

Главные новости дня: 9 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов