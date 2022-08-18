Не Кержаков: в "Торпедо" назвали имя нового главного тренера
Московское "Торпедо" объявило о назначении нового главного тренера. Должность занял российский специалист Николай Ковардаев, который до этого возглавлял "Торпедо-2".
К его тренерскому штабу присоединились Андрей Гордеев и тренер вратарей Анатолий Рожков.
Отметим, что Ковардаев имеет опыт работы юношеских сборных России.
Также была информация, что клуб возглавит бывший игрок сборной России Александр Кержаков.
После пяти матчей РПЛ "Торпедо" набрало одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице.
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