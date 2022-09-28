Не как в песне: Аргентина с дублем Месси обыграла Ямайку

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Сборная Аргентины обыграла команду Ямайки в товарищеском матче со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе "Ред Булл Арена" в Харрисоне.

Первый мяч встречи забил на 13-й минуте Хулиан Альварес, а под конец игры дублем отметился Лионель Месси.

Напомним, что команда Аргентины готовится к чемпионату мира-2022. На мировом первенстве аргентинцы сыграют в одной группе с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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