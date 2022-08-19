Ндомбеле перешел в "Наполи"

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Ндомбеле перешел в "Наполи"

Фото: сайт "Наполи"/Автор неизвестен

Пресс-служба неаполитанского "Наполи" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лондонского "Тоттенхэма" и сборной Франции Танги Ндомбеле.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

25-летний Ндомбеле выступает за "Тоттенхэм" с 2019 года, провел за клуб 91 матч, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Также играл за "Амьен" и "Лион". За сборную Франции сыграл семь матчей.

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