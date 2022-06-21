Названы условия контракта Дзюбы с "Фенербахче"

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба согласовал условия личного контракта со стамбульским "Фенербахче", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, турецкий клуб согласился платить футболисту зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Кроме того, форвард получит бонус, так как перейдет в "Фенербахче" в статусе свободного агента. Контракт игрока с "Зенитом" истекает в конце июня, поэтому он покинет клуб бесплатно.

Напомним, что в минувшем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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