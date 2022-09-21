Названы топ-15 худших трансферов в истории "Барселоны"

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Портал Goal.com составил рейтинг из 15 худших трансферов в истории "Барселоны".

Наиболее провальным признан переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который обошелся каталонцам в 135 миллионов евро. Второе место занял французский форвард Антуан Гризманн (120 млн). В топ-3 также вошел шведский нападающий Златан Ибрагимович (70 млн).

Топ-15 худших трансферов в истории "Барселоны" по версии Goal.com выглядит так:

1. Филиппе Коутиньо (перешел из "Ливерпуля" за 135 миллионов евро).

2. Антуан Гризманн ("Атлетико", 120).

3. Златан Ибрагимович ("Интер", 70).

4. Мартин Брейтуэйт ("Леганес", 18).

5. Миралем Пьянич ("Ювентус", обмен на Артура).

6. Кейррисон ("Палмейрас", 14).

7. Дмитрий Чигринский ("Шахтер", 25).

8. Александр Глеб ("Арсенал", 17).

9. Джованни ("Крузейро", 18).

10. Андре Гомеш ("Валенсия", 35).

11. Александр Сонг ("Арсенал", 18).

12. Кристоф Дюгарри ("Милан", 4).

13. Дуглас Перейра ("Сан-Паулу", 4).

14. Нелсон Семеду ("Бенфика", 30).

15. Эммануэль Пети ("Арсенал", 15).

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