Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Араухо

Фото: твиттер Рональда Араухо/Автор неизвестен

Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо пропустит не менее двух месяцев из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям источника, у футболиста диагностирован отрывной перелом в правом бедре. Пока что уругваец не выбрал стратегию лечения. Медицинский штаб каталонского клуба предлагает игроку провести операцию, но в этом случае он рискует пропустить чемпионат мира-2022. Другим вариантом является консервативное лечение после которого возрастает риск рецидива.

В нынешнем сезоне 23-летний Араухо провел за "Барселону" семь матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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