Названы сроки восстановления травмированного Ройса
Фото: твиттер Марко Ройса/Автор неизвестен
Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает Ruhr Nachrichten.
По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение голеностопа. Травму он получил в матче чемпионата Германии с "Шальке" (1:0). Есть вероятность, что форвард успеет восстановиться к чемпионату мира 2022 года.
В нынешнем сезоне 33-летний Ройс провел за "Боруссию" 10 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: "Боруссия" Д – "Шальке" - 1:0 (видеообзор). | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20