Названы сроки восстановления травмированного Ройса

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Названы сроки восстановления травмированного Ройса

Фото: твиттер Марко Ройса/Автор неизвестен

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает Ruhr Nachrichten.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение голеностопа. Травму он получил в матче чемпионата Германии с "Шальке" (1:0). Есть вероятность, что форвард успеет восстановиться к чемпионату мира 2022 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Ройс провел за "Боруссию" 10 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Боруссия" Д – "Шальке" - 1:0 (видеообзор). | https://dailysports.net
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