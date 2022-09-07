Названы сроки восстановления травмированного Бензема

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прошел медицинское обследование по поводу повреждения, полученного в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Селтиком" (3:0), сообщает AS.

По сведениям источника, у футболиста диагностирован бурсит коленного сустава. Сроки восстановления форварда составят от семи до 10 дней. Таким образом, он пропустит ближайший матч чемпионата Испании с "Мальоркой".

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" шесть матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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