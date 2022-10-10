Названы сроки восстановления Дибалы

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Названы сроки восстановления Дибалы

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Стали известны сроки восстановления нападающего римской "Ромы" и сборной Аргентины Пауло Дибалы, сообщает Sky Sport.

По сведениям источника, футболист пропустит от четырех до восьми недель. У него диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Форвард получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Италии против "Лечче" (2:1) во время исполнения 11-метрового удара.

Таким образом, у аргентинца есть шансы сыграть на чемпионате мира-2022. Сборная Аргентины проведет дебютный матч против сборной Саудовской Аравии 22 ноября.

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Рому" 11 голов, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Он играет за сборную Аргентины с 2015 года, провел за нее 34 матча и забил три мяча.

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