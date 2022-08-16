Названы сроки восстановления Алексея Миранчука

Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Валерио Джуффрида, агент российского полузащитника "Торино" Алексея Миранчука, рассказал о травме футболиста.

"У Алексея растяжение связок из-за того, что во время игры он неаккуратно потянулся за мячом. Срок его восстановления 2-3 недели. Пока игрок полностью не восстановится, на поле не выйдет", – приводит слова Джуффриды Sport24.

Травму 26-летний хавбек получил в матче 1-го тура чемпионата Италии с "Монцей" (2:1). Футболист вышел в стартовом составе, забил гол в первом тайме и был заменен в перерыве.

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