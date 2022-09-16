Названы самые высокооплачиваемые игроки киевского "Динамо"

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

YouTube-канал "ТаТоТаке" выяснил размер зарплат самых высокооплачиваемых игроков киевского "Динамо".

Лидером является полузащитник Виктор Цыганков, который зарабатывает около двух миллионов евро в год. Втором место занимает полузащитник Сергей Сидорчук (1-1,2 млн евро в год). Далее идут вратарь Георгий Бущан, полузащитники Денис Гармаш, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, которые получают около 800-900 тысяч евро в год.

Стоит отметить, что "Динамо" в чемпионате Украины одержали одну победу при двух поражениях, а в Лиге Европы проиграло два матча из двух.

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