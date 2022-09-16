Названы самые высокооплачиваемые игроки киевского "Динамо"
Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен
YouTube-канал "ТаТоТаке" выяснил размер зарплат самых высокооплачиваемых игроков киевского "Динамо".
Лидером является полузащитник Виктор Цыганков, который зарабатывает около двух миллионов евро в год. Втором место занимает полузащитник Сергей Сидорчук (1-1,2 млн евро в год). Далее идут вратарь Георгий Бущан, полузащитники Денис Гармаш, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, которые получают около 800-900 тысяч евро в год.
Стоит отметить, что "Динамо" в чемпионате Украины одержали одну победу при двух поражениях, а в Лиге Европы проиграло два матча из двух.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13