Названы самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt
Фото: твиттер Юри Алберто/Автор неизвестен
Портал Transfermarkt огласил список самых подорожавших футболистов Российской Премьер-Лиги.
Первое место бразильский нападающий петербургского "Зенита" Юри Алберто, чья стоимость возросла с 12 до 16 миллионов евро. Вторым стал полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, который подорожал с 12 до 15 миллионов евро.
Третье место разделили нападающий московского "Локомотива" Вильсон Исидор и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян. Оба игрока подорожали в два раза и теперь их стоимость составляет шесть миллионов евро.
Не пропустите: Названы самые подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt. | https://dailysports.net
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