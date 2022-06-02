Названы самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Фото: твиттер Юри Алберто/Автор неизвестен

Портал Transfermarkt огласил список самых подорожавших футболистов Российской Премьер-Лиги.

Первое место бразильский нападающий петербургского "Зенита" Юри Алберто, чья стоимость возросла с 12 до 16 миллионов евро. Вторым стал полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, который подорожал с 12 до 15 миллионов евро.

Третье место разделили нападающий московского "Локомотива" Вильсон Исидор и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян. Оба игрока подорожали в два раза и теперь их стоимость составляет шесть миллионов евро.

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