Названы самые подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Фото: твиттер Александра Максименко/Автор неизвестен

Портал Transfermarkt огласил список самых подешевевших футболистов Российской Премьер-Лиги.

Первое место занял вратарь московского "Спартака" Александр Максименко, стоимость которого снизилась с 6,5 до 2,5 миллионов евро. Вторым стал защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, который дешевел с 14 до 8 миллионов евро. Ранее он объявил о приостановке карьеры.

В топ-3 также вошел полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. Его стоимость теперь составляет шесть миллионов евро вместо 11 миллионов.

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