Названы причины желания Роналду перейти в дортмундскую "Боруссию"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду хотел перейти в дортмундскую "Боруссию" по нескольким причинам, сообщает Get German Football News.

По сведениям источника, футболист получает дополнительные выплаты от Nike, Clear и Binance за участие в Лиге чемпионов, а "Манчестер Юнайтед" не попал в данный турнир, а "Боруссия" сыграет. Второй причиной является желание форварда выиграть чемпионат Германии, так как ранее он становился чемпионом Англии, Испании и Италии. Кроме того, португальца привлекает возможность играть за постоянно заполненном стадионе "Сигнал Идуна Парк", вместимостью 81 365 человек.

Впрочем, "Боруссия" отказалась подписывать Роналду.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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