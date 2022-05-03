Названы претенденты на звание лучшего тренера Лиги 1. Почеттино нет в списке
Фото: твиттер Хорхе Сампаоли/Автор неизвестен
Пресс-служба Лиги 1 на официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера чемпионата Франции в нынешнем сезоне.
Стоит отметить, что в список не попал главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который привел клуб к чемпионскому титулу. Данный случай стал вторым в истории, когда тренер чемпиона не попал в число номинантов.
Список претендентов выглядит так: Хорхе Сампаоли ("Марсель"), Брюно Женезьо ("Ренн"), Кристоф Гальтье ("Ницца"), Антуан Комбуаре ("Нант") и Жюльен Стефан ("Страсбур").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13