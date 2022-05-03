Названы претенденты на звание лучшего тренера Лиги 1. Почеттино нет в списке

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Названы претенденты на звание лучшего тренера Лиги 1. Почеттино нет в списке

Фото: твиттер Хорхе Сампаоли/Автор неизвестен

Пресс-служба Лиги 1 на официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера чемпионата Франции в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что в список не попал главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который привел клуб к чемпионскому титулу. Данный случай стал вторым в истории, когда тренер чемпиона не попал в число номинантов.

Список претендентов выглядит так: Хорхе Сампаоли ("Марсель"), Брюно Женезьо ("Ренн"), Кристоф Гальтье ("Ницца"), Антуан Комбуаре ("Нант") и Жюльен Стефан ("Страсбур").

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