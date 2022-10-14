Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В УЕФА назвали имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.

За награду будут бороться Виктор Оливейра из "Браги", оформивший хет-трик в матче с "Рояль Унионом" (3:3), Джоуи Верман из ПСВ, оформивший дубль в матче с "Цюрихом" (5:0), Вильям Вик Бевинг из "Штурма", забивший два гола в поединке с "Лацио" (2:2), а также вратарь "Омонии" Франсис Узохо, который записал на свой счет 11 сэйвов в матче с "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Лучший игрок 4-го тура будет определен в голосовании на сайте УЕФА.

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