Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
В УЕФА назвали имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока 4-го тура групповой стадии Лиги Европы.
За награду будут бороться Виктор Оливейра из "Браги", оформивший хет-трик в матче с "Рояль Унионом" (3:3), Джоуи Верман из ПСВ, оформивший дубль в матче с "Цюрихом" (5:0), Вильям Вик Бевинг из "Штурма", забивший два гола в поединке с "Лацио" (2:2), а также вратарь "Омонии" Франсис Узохо, который записал на свой счет 11 сэйвов в матче с "Манчестер Юнайтед" (0:1).
Лучший игрок 4-го тура будет определен в голосовании на сайте УЕФА.
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|Группа A
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|Шальке
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|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
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|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
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|Реал Сарагоса
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|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
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|0
|Группа D
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|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
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|Спортинг Лиссабон
|4
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|4
|Паниониос
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|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
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|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0