Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В УЕФА назвали четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Напомним, что вчера были сыграны матчи 2-го тура группового турнира.

В список претендентов на награду попали Михаэль Грегорич ("Фрайбург"), Эвандер ("Мидтьюлланн"), Алиреза Джаханбахш ("Фейеноорд") и Тедди Теума ("Юнион").

Победителя выберут путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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