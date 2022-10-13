Названы претенденты на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа ЛЧ

Названы претенденты на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На награду претендуют форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, забивший два гола в матче с "Айнтрахтом" (3:2), вратарь "Брюгге" Симон Миньоле, который отразил 9 ударов в матче с "Атлетико" (0:0), хавбек "Маккаби" Омер Ацили, оформивший дубль в матче с "Ювентусом" (2:0) и форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино, на счету которого дубль и голевая передача в матче с "Рейнджерс" (7:1).

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