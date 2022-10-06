Названы претенденты на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа ЛЧ

УЕФА назвал футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список попал хавбек "Боруссии" Джуд Беллингем, который забил победный гол и сделал результативный пас в матче с "Севильей" (4:1).

Также на награду претендует полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария, отдавший три голевые передачи в игре с "Маккаби" из Хайфы (3:1).

Кроме того, приз могут получить футболист "Наполи" Джованни Ди Лоренцо, который забил победный гол в матче с "Аяксом" (6:1) и 7 раз возвращал владение мячом, а также форвард "РБ Лейпциг" Андре Силва, оформивший дубль в игре с "Селтиком" (3:1).

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