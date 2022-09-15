Названы претенденты на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа ЛЧ

Пресс-служба УЕФА назвала четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В

Так, на награду претендуют Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ") и Ферран Хутгла ("Брюгге").

Напомним, что парижане обыграли "Макаби" (3:1), "Бавария" была сильнее "Барселоны "(2:0), "Брюгге" разбил на выезде "Порту" (4:0), а "Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:1).

Лучшего игрока недели выберут путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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