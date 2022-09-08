Названы претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа ЛЧ

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список попал форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который оформил дубль в матче с "Ювентусом" (2:1), нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, забивший три гола в игре с "Викторией" (5:1), хавбек "Наполи" Петр Зелиньски с двумя голами и результативной передачей в матче с "Ливерпулем" (4:1), а также полузащитник "Баварии" Лерой Сане, оформивший победный гол в игре с "Интером" (2:0).

Победителя должны назвать сегодня.

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