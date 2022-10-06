Названы претенденты на автора лучшего гола 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала имена претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

За награду будут бороться голы, которые были забиты Лионелем Месси ("ПСЖ"), Андре Силвой ("Лейпциг"), Рафаэлем Геррейру ("Боруссия") и Трентом Александром-Арнолдом ("Ливерпуль").

Напомним, что первые три номинанта забивали из игры, в то время как англичанин отличился прямым ударом со штрафного.

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