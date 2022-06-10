Названы подробности старта нового чемпионата Украины
Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас рассказал, каким образом планируется проведение нового чемпионата Украины.
"Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" - домашние еврокубковые матчи собираются играть в Польше. Следовательно, логично, что командам, отстаивающим честь страны на европейской арене, не стоит усложнять жизнь километражами и границами. Напротив – создать надлежащие условия. Например, предоставить им право в той же Польше принимать и соперников во внутреннем чемпионате. Но это только на время еврокубковых выступлений. Все понятно и гуманно, не правда ли?" - написал Бурбас в своем телеграм-канале.
Также журналист отменил, что есть и другой вариант календаря.
"Первый круг "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла" будут условно играть между собой в Польше. А потом после завершения своих еврокубков вернутся в Украину и завершат чемпионат дома", - добавил Бурбас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13