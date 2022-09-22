Названы номинанты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

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Названы номинанты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Стало известно, какие футболисты претендуют на приз лучшему игроку АПЛ в сентябре.

Так, на награду претендуют следующие игроки:

Филип Биллинг ("Борнмут") – 2 гола в 2 матчах;

Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 3 голевые передачи в 2 матчах;

Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Тоттенхэм") – гол и результативная передача в 2 матчах;

Алекс Ивоби ("Эвертон") – голевая передача в 2 матчах;

Джейкоб Рэмзи ("Астон Вилла") – гол и результативная передача в 2 матчах;

Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") – 2 гола и 2 результативные передачи в 2 матчах.

Голосование продлится до 26 сентября. 

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