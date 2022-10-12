Названы лучшие футболисты матча "Шахтер" - "Реал"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с мадридским "Реалом" (1:1).

По версии WhoScored, лучшим футболистом "горняков" в этой игре был Александр Зубков, у него оценка 7,7. Именно Зубков забил единственный гол "Шахтера" в матче.

В составе испанского клуба самую высокую оценку получил Антонио Рюдигер – 8,6 балла. Нидерландец сравнял счет уже в компенсированное арбитром время.

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