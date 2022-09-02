Названы клубы, которые больше всех заработали летом на трансферах

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Названы клубы, которые больше всех заработали летом на трансферах

В ведущих европейских чемпионатах закрылось летнее трансферное окно.

Больше всех на продажах игроков заработал "Аякс", который получил 216 миллионов евро. Второе место занял "Манчестер Сити" (160 млн). В первую тройку также вошла "Бенфика" (127).

Топ-10 самых заработавших клубов выглядит так:

1. "Аякс" (Нидерланды) - 216 миллионов евро.

2. "Манчестер Сити" (Англия) - 160

3.  "Бенфика" (Португалия) - 127

4. "Спортинг" (Португалия) - 120

5. "Монако" (Монако) - 117

6. "Брайтон" (Англия) - 114

7. "Лидс" (Англия) - 108

8. "Бавария" (Германия) - 104

9. "Ювентус" (Италия) - 103

10. "Лилль" (Франция) - 99.

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