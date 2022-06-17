Названы города, которые примут матчи ЧМ-2026

Стали известны 16 городов, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает AP News со ссылкой на источники в ФИФА, в США матчи мирового первенства примут Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

В Мексике игры турнира примут Гвадалахара, Мехико и Монтеррей.

В Канаде матчи пройдут в Торонто и Ванкувере.

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