Ярмоленко не сыграет против Ирландии в Лиге наций
Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен
В заявке сборной Украины на матч против Ирландии в Лиге наций произошли изменения.
В первом варианте на сайте УАФ отмечалось, что игру пропустит полузащитник Александр Пихалонок. Спустя некоторое время стало известно, что в заявку на самом деле не попал вингер Андрей Ярмоленко, а вот хавбек "Днепра-1" в этой игре сможет принять участие.
Противостояние с ирландцами состоится 8 июня и начнется в 21.45.
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