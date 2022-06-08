Ярмоленко не сыграет против Ирландии в Лиге наций

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Ярмоленко не сыграет против Ирландии в Лиге наций

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

В заявке сборной Украины на матч против Ирландии в Лиге наций произошли изменения.

В первом варианте на сайте УАФ отмечалось, что игру пропустит полузащитник Александр Пихалонок. Спустя некоторое время стало известно, что в заявку на самом деле не попал вингер Андрей Ярмоленко, а вот хавбек "Днепра-1" в этой игре сможет принять участие.

Противостояние с ирландцами состоится 8 июня и начнется в 21.45.

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Расписание матчей Лиги наций на 8 июня

Расписание матчей Лиги наций на 8 июня

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